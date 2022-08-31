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Литва направила протест России из-за высказываний об анкетировании литовцев

МИД Литвы вручил ноту протеста представителю России из-за слов об анкетировании литовцев
Здание МИД Литвы

Здание МИД Литвы. Фото: Barzdonas / Wikimedia

МИД Литвы вручил ноту протеста представителю России Сергею Рябоконю по поводу его заявлений об ответном анкетировании граждан страны при въезде на российскую территорию, сообщает ТАСС.

«В ноте выражено возмущение публичными высказываниями временного поверенного, принижающими события января 1991 года и цинично искажающими исторические факты», — написано в сообщении ведомства Литвы.

Ранее Сергей Рябоконь предложил анкетировать посещающих Россию литовцев. Он считает, что граждан Литвы можно спрашивать «по поводу отношения к событиям в Вильнюсе 13 января 1991 года». Как утверждает Рябоконь, республика потребовала антиконституционального отделения от СССР и создала провокации, из-за которых были жертвы.

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Кристина Есикова
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