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Въезжающих в Россию литовцев предложили анкетировать

Представитель России в Литве предложил спрашивать въезжающих литовцев о событиях 1991 года
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Въезжающих в Россию литовцев можно анкетировать, предложил поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь в эфире телеканала «Россия 24».

«Если Литва введет вопрос о статусе Крыма для всех россиян, желающих въехать в республику, Россия могла бы опрашивать въезжающих литовцев по поводу отношения к событиям в Вильнюсе 13 января 1991 года», — сказал российский представитель.

По его словам, в эту дату литовская сторона потребовала антиконституционального отделения от СССР, после чего устроила провокации, которые привели к жертвам. Рябоконь объяснил, что литовцев можно спрашивать, не думают ли они, что граждане прибалтийской республики стреляли «по своим же».

Дипломат сыронизировал, что Вильнюс может раздавать анкеты с вопросом о принадлежности Крыма еще в летящем самолете. «Если все ответят неправильно — что, развернуть самолет? Не разрешить ему садиться?» — пошутил он.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что все граждане РФ, которые хотят пересечь границу Литвы, должны будут высказаться против проведения Россией специальной военной операции на Украине и признать Крым украинским, иначе им будет отказано во въезде.

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Алевтина Запольская
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