ФСБ предостерегла петербургского студента от контактов с украинскими силовиками

ФСБ предостерегла петербургского студента военкафедры от контактов с силовиками Украины

ФСБ предостерегла студента военной кафедры из Санкт-Петербурга от контактов с украинскими силовиками: российские спецслужбы полагают, что фигурант имел допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, и предпринимал попытки установить контакт с представителями спецслужб Украины для оказания помощи иностранному государству. Об этом в среду, 31 августа, сообщает «Интерфакс».

Силовики отмечают, что у них уже имеются сведения о связи фигуранта с представителем Службы безопасности Украины (СБУ). Фигурант хотел оказать за деньги помощь одному из украинских добровольческих военизированных объединений. Эти действия следствие расценило как госизмену, возбуждено соответствующее уголовное дело.

Ранее в Курганской области ФСБ возбудила уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, призывавшего к насилию против сотрудников администрации Шадринска и депутатов Госдумы. Следствие полагает, что житель Урала размещал в соцсети «ВКонтакте» материалы, в которых призывал к расправе над чиновниками.