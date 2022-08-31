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Россиянин призывал к расправе над депутатами Госдумы и попал под следствие

На Урале ФСБ возбудила дело против мужчины за призывы к расправе над депутатами Госдумы

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Курганской области ФСБ возбудила уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, призывавшего к насилию против сотрудников администрации Шадринска и депутатов Госдумы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

По данным следствия, житель Урала размещал в соцсети «Вконтакте» материалы, в которых призывал к расправе над чиновниками.

Дело возбуждено по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») Уголовного кодекса (УК) РФ.

Ранее стало известно, что Центральный окружной военный суд Екатеринбурга оштрафовал на 300 тысяч рублей жителя Курганской области, призывавшего к насилию в отношении правоохранителей.

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Екатерина Власова
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