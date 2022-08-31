Названы самые модные модели пальто на осень 2022 года

Grazia: приталенное пальто с объемными плечами назвали самой модной вещью на осень 2022-го

Редакторы журнала Grazia назвали самые модные модели пальто на осень 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

По словам специалистов, в грядущем сезоне актуальными станут приталенные фасоны с объемными плечами и принтом. Во втором случае рекомендуется присмотреть к вариантам с крупной клеткой.

Помимо прочего, в список попали удлиненные модели и пальто-тренч. Как отмечают эксперты, упомянутые вещи являются универсальными и остаются в тренде на протяжении нескольких лет.

В заключение авторы материала посоветовали обратить внимание на цветовую гамму. Они предлагают отказаться от серых и черных оттенков и заменить их на более яркие, например, синие.

Ранее в августе фэшн-журналистка Анна Эстрин перечислила три самых модных принта на осенней одежде. По словам эксперта, главные расцветки в грядущем сезоне можно разделить на три группы. Так, в тренде окажутся геометрические, цветочные и анималистические (животные) узоры. Что касается первых, лидировать будут в том числе полосатый принт, клетка, «гусиная лапка», горох и черно-белые ромбы, которые особенно уместны на верхней одежде, пояснила специалистка.