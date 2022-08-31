Названы три самых модных принта на одежде осенью 2022 года

Фэшн-журналистка Анна Эстрин назвала цветочный и животный принты самыми модными осенью

Фэшн-журналистка Анна Эстрин назвала три самых модных принта на одежде осенью 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте журнала Marie Claire.

По словам эксперта, главные расцветки в грядущем сезоне можно разделить на три группы. Так, в тренде окажутся геометрические, цветочные и анималистические (животные) узоры. Что касается первых, лидировать будут в том числе полосатый принт, клетка, «гусиная лапка», горох и черно-белые ромбы, которые особенно уместны на верхней одежде, пояснила специалистка.

В то же время она призвала обратить внимание на узоры в виде окраса тигра и леопарда, назвав необходимой в гардеробе вещью леопардовое пальто. Кроме того, журналистка высказалась о цветочных рисунках на ткани, указав, что они станут более «живыми и натуральными».

Ранее российская стилистка Мария Свердликова назвала самую модную одежду на осень. Главными актуальными изделиями в грядущем сезоне окажутся объемные косухи и бомберы, а также максимально длинные пальто.