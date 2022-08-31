В Крыму запретили продажу и использование пиротехники на время СВО

Аксенов попросил крымчан воздержаться от продажи и использования пиротехники на время СВО

Крымчан попросили воздержаться от продажи и использования пиротехники на время проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом заявил глава полуостров Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Прошу крымчан на время проведения специальной военной операции воздержаться от использования пиротехники и беспилотников. (...) Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан», — написал глава региона.

Он также отметил, что соответствующие изменения о запрете пиротехники внесены в указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым», который опубликован на сайте правительства Крыма.

24 февраля после начала СВО Сергей Аксенов объявил на полуострове угрозу чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. По его словам, это необходимо в связи с обострением обстановки на приграничных с Украиной территориях.