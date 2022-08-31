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Хасбулатов рассказал о страхе Ельцина перед Горбачевым

Хасбулатов заявил, что первый президент РФ Ельцин боялся Горбачева

Фото: Boris Kavashkin / Globallookpress.com

Председатель Верховного Совета России в 1991-1993 годах и ближайший соратник первого президента страны Руслан Хасбулатов рассказал о страхе Бориса Ельцина перед бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, передает RT.

По его словам, Горбачев был добродушным и мягким человеком. Кроме того, в отличие от многих политиков, он не таил зла и был отходчив. Однако между ним и Ельциным «не просто кошка пробежала, они друг друга терпеть не могли», подчеркнул Хасбулатов.

«Причем Ельцин побаивался Горбачева. И на многие встречи, которые должны были с союзными руководителями проходить чуть ли не ежедневно, он направлял всегда меня — своего первого зама», — рассказал председатель Верховного Совета РСФСР.

Кроме того, он добавил, что Горбачев был порядочным, очень простым человеком, который мог выслушать.

О смерти Горбачева стало известно во вторник, 30 августа. Он умер на 92-м году жизни. Позднее журналисты сообщили, что накануне смерти экс-президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с женой.

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Сергей Истомин
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