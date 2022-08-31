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Россиянин заживо сжег подругу и двоих приятелей после застолья

В Приморье 37-летний мужчина заживо сжег свою подругу и двоих приятелей после застолья

Фото: МЧС России

В Приморье 37-летний местный житель заживо сжег подругу и двоих приятелей в деревянном доме после совместного застолья. Свидетелем расправы стал знакомый подозреваемого, пишет РЕН ТВ.

Вечером 30 августа в поселке Кировский фигурант и его товарищ отправились в гости к друзьям. После распития спиртного три человека уснули, а гости стали собраться к себе.

Покинув дом, россиянин положил металлическую бочку под входную дверь, поджег тряпку и кинул ее в окно веранды. Затем нетрезвые товарищи разошлись по домам.

После обнаружения тел погибших следователи возбудили дело, сейчас правоохранители разыскивают поджигателя. По словам свидетеля поджога, он испытывал неприязнь к потерпевшим.

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Елизавета Новикова
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