Экономист допустил развал Евросоюза из-за одной страны

Экономист Перепелица допустил развал Евросоюза из-за отказа Польши перейти на евро

Завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица заявил, что призыв Польши позволить странам Евросоюза использовать национальные валюты грозит негативными последствиями. Его слова приводит агентство «Прайм».

Перепелица допустил развал Евросоюза из-за предложения Польши о национальных валютах и ее отказа перейти на евро. По его мнению, разрушению сообщества могут способствовать действия Варшавы в отношении Германии. Экономист уточнил, что имеет в виду призывы Польши вернуть территории, утраченные во время Второй мировой войны.

Также после карантина, введенного из-за пандемии COVID-19, стали более сильными партии, которые больше ценят интересы страны, чем Евросоюза. Политика стран стала отличаться от направления развития организации.

Эксперт предположил, что после Великобритании Евросоюз покинут Польша и Венгрия, поскольку их власти и граждане обладают достаточно консервативными взглядами. Разногласия могут расформировать ЕС, уверен он. «Есть большая вероятность что после выхода очередной страны из ЕС начнется так называемая цепная реакция», — заключил Перепелица.

