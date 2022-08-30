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Моравецкий допустил угрозу «взрыва» в Евросоюзе из-за Украины

Премьер Польши Моравецкий предрек Евросоюзу взрыв из-за противоречий по Украине
СюжетСанкции против России:
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Marcin Gadomski / Polska Agencja Prasowa / Globallookpress.com

Противоречия из-за Украины, возникающие между странами Европейского союза (ЕС), рано или поздно приведут к «взрыву» внутри объединения. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, по результатам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает французское издание Le Figaro.

Он отметил, что в ЕС существуют разногласия между сторонниками мирного соглашения России и Украины здесь и сейчас на любых условиях и приверженцами победы Киева над Москвой. «Угроза внутреннего взрыва существует. Поэтому так важно поддерживать диалог между нами, находить компромиссы и общий знаменатель», — заявил премьер Польши.

Кроме того, он подчеркнул, что Киев заслуживает всей возможной поддержки со стороны Франции. Он также призвал французские и немецкие элиты чаще прислушиваться к странам Восточной и Центральной Европы в рамках выработки единого политического курса ЕС.

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Ранее телеканал CNN со ссылкой на европейских чиновников и представителей альянса сообщил, что ЕС и НАТО опасаются возможного краха консенсуса по вопросу поддержки Украины из-за энергетического кризиса, роста цен на продовольствие и экономической рецессии. Чиновники также опасаются, что западная стратегия вооружения Киева становится краткосрочным решением долгосрочной проблемы.

15 августа агентство Bloomberg опубликовало результаты опроса специалистов в области экономики, касательно возможного кризиса в Европе. 60 процентов экспертов заявили, что рынки еврозоны с большой вероятностью столкнутся с рецессией. Число экономистов, уверенных в таком развитии событий, увеличилось с 45 процентов в июльском опросе и с 30 процентов после начала российской спецоперации на Украине.

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Николай Чигасов
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