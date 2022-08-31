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Папа Римский заявил о вкладе Горбачева в достижение братства между народами

Папа Римский Франциск выразил соболезнования по поводу смерти Михаила Горбачева
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве
Франциск

Франциск. Фото: Massimiliano Migliorato / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Папа Римский Франциск выразил соболезнования по поводу смерти бывшего лидера СССР Михаила Горбачева, скончавшегося на 92-м году жизни. Его слова передает ТАСС.

«Я духовно близок вам в этот момент боли от утраты вашего отца, Михаила, и хочу выразить мои искренние соболезнования вам, всем близким и тем, кто видел в нем видного государственного деятеля», — заявил понтифик. Он рассказал о вкладе Горбачева в достижение согласия и братства между народами, а также прогресса в СССР в эпоху перемен.

Отмечается, что бывший президент СССР встречался с Папой Римским Иоанном Павлом II 1 декабря 1989 года. Позже он называл эту встречу символичной, так как она состоялась накануне переговоров с тогдашним президентом США Джорджем Бушем.

Российский политик скончался вечером 30 августа. Об ухудшении его здоровья еще в июне рассказывал пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков: он говорил, что Горбачев страдает от заболевания почек и проходит курс лечения, в том числе гемодиализ.

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Виктория Кондратьева
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