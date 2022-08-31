Иран передал Лаврову послание из Европы по ситуации на Украине

Глава МИД Ирана Абдоллахиян рассказал, что передал Лаврову послание из Европы по Украине

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян рассказал, что передал российскому коллеге Сергею Лаврову послание от одного из европейских лидеров по ситуации вокруг Украины. Трансляция пресс-конференции ведется на сайте российского дипведомства.

Послание одного из лидеров стран Европы было передано по просьбе, с которой он обратился к президенту Ирана Ибрахиму Раиси. «Там были идеи относительно помощи миру и спокойствию и прекращению боевых действий, и мы эти идеи с господином Лавровым обсудили», — уточнил иранский министр по итогам переговоров с российским коллегой.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором утверждалось, что российский президент Владимир Путин налаживает более тесные торговые и военные связи с Ираном для противостояния санкционному давлению Запада. Расширение торговых и военных связей двух государств вызывает тревогу в США.