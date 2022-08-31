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Иран передал Лаврову послание из Европы по ситуации на Украине

Глава МИД Ирана Абдоллахиян рассказал, что передал Лаврову послание из Европы по Украине

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян рассказал, что передал российскому коллеге Сергею Лаврову послание от одного из европейских лидеров по ситуации вокруг Украины. Трансляция пресс-конференции ведется на сайте российского дипведомства.

Послание одного из лидеров стран Европы было передано по просьбе, с которой он обратился к президенту Ирана Ибрахиму Раиси. «Там были идеи относительно помощи миру и спокойствию и прекращению боевых действий, и мы эти идеи с господином Лавровым обсудили», — уточнил иранский министр по итогам переговоров с российским коллегой.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором утверждалось, что российский президент Владимир Путин налаживает более тесные торговые и военные связи с Ираном для противостояния санкционному давлению Запада. Расширение торговых и военных связей двух государств вызывает тревогу в США.

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Варвара Кошечкина
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