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В США рассказали о новом союзнике России в противостоянии США

WSJ: Путин нашел для России союзника для противостояния США в лице Ирана

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Российский президент Владимир Путин налаживает более тесные торговые и военные связи с Ираном для противостояния санкционному давлению Запада, пишет обозреватель американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Бенуа Фокон (Benoit Faucon).

По его словам, международная изоляция подталкивает Москву находить больше сфер для работы с союзниками. По словам эксперта, расширение торговых и военных связей двух государств вызывает тревогу в США. Американские политики считают, что взаимодействие поможет обоим государствам смягчить воздействие санкций Запада. Они рассказали, что благодаря этому стороны получат новые рынки сбыта для своей продукции.

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«В июле Иран стал крупнейшим в мире покупателем российской пшеницы. В этом же месяце Россия запустила в космос иранский спутник, что стало редким успехом для космической программы Тегерана. А на прошлой неделе иранские военные провели совместные с российскими силами учения с беспилотниками», — подчеркнул обозреватель. Он добавил, что товарооборот между Россией и Ираном в 2022 году вырос на 10 процентов.

Ранее журналист газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус (David Ignatius) также указал на опасность зарождающегося союза между Россией и Ираном.

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Марина Совина
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