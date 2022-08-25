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В США заявили об опасности зарождающегося союза между Россией и Ираном

Washington Post: Западу следует остерегаться зарождающегося союза между Россией и Ираном

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Западным государствам следует остерегаться зарождающегося союза между Россией и Ираном, заявил обозреватель американской газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус (David Ignatius).

Автор указал на заявления Запада о том, что российская армия начала использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) иранского производства в ходе специальной операции на Украине. По словам автора, ссылающегося на данные разведки, Иран якобы пообещал помочь Москве с обходом санкций. По мнению источников, помощь Ирана может изменить «правила игры» на Украине.

Иран может стать опасным источником оружия и денег, считают эксперты. «По словам сотрудников разведки, Тегеран начал поставки сотни дронов-смертников. Эти боевые беспилотники, вероятно, принадлежат серии Shahed, размером примерно с американский беспилотником MQ-1 Predator, который Иран успешно использовал в Ираке и Сирии», — пишет автор.

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Он указал на то, что в течение последних нескольких недель российские представители якобы проводили тренировки в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА.

Игнатиус добавил, что ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту иранский космический спутник «Хайям» («Khayyam»), предназначенный для дистанционного зондирования Земли. Как полагают источники издания, первое время спутником якобы будет пользоваться Россия в военных целях.

В июне официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани (Nasser Kanaani) заявил, что утверждения властей США о возможной передаче иранских беспилотных летательных аппаратов российской стороне не соответствуют действительности.

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Марина Совина
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