Познер оценил деятельность Горбачева

Познер назвал Горбачева одним из самых великих государственных деятелей ХХ века

Телеведущий Владимир Познер отреагировал на смерть бывшего лидера СССР Михаила Горбачева, назвав его одним из самых великих государственных деятелей ХХ века. Комментарий, в котором журналист оценил деятельность политика, опубликован на сайте «Познер.Online».

«Михаил Сергеевич Горбачев изменил мир», — заявил Познер. Телеведущий напомнил, что экс-лидер СССР добился конца холодной войны, а также ввел политику перестройки и гласности.

Благодаря политике Горбачева, по мнению журналиста, «исчезла репрессивная, построенная на страхе и насилии советская система». Кроме того, он подарил сотням миллионов людей свободу, добавил Познер.

«Он войдет в историю как один из самых великих государственных деятелей ХХ века. Когда-нибудь это поймут все россияне», — заключил ведущий.

О смерти Горбачева стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он скончался на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой.