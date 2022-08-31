Познер оценил деятельность Горбачева
Телеведущий Владимир Познер отреагировал на смерть бывшего лидера СССР Михаила Горбачева, назвав его одним из самых великих государственных деятелей ХХ века. Комментарий, в котором журналист оценил деятельность политика, опубликован на сайте «Познер.Online».
«Михаил Сергеевич Горбачев изменил мир», — заявил Познер. Телеведущий напомнил, что экс-лидер СССР добился конца холодной войны, а также ввел политику перестройки и гласности.
Благодаря политике Горбачева, по мнению журналиста, «исчезла репрессивная, построенная на страхе и насилии советская система». Кроме того, он подарил сотням миллионов людей свободу, добавил Познер.
«Он войдет в историю как один из самых великих государственных деятелей ХХ века. Когда-нибудь это поймут все россияне», — заключил ведущий.
О смерти Горбачева стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он скончался на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой.