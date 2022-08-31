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В России оставили один учебник по каждому предмету для изучения в школах

Минпросвещения оставило по одному учебнику на предмет для изучения в школах

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В образовательных учреждениях России оставили по одному учебнику на предмет. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании, его трансляция ведется на странице ведомства во «ВКонтакте».

«Мы утвердили стандарт с конкретным содержанием, и с 1 сентября есть единые федеральные программы по начальной и основной школе. И мы сократили количество учебников. Фактически по каждому предмету (…) один учебник», — сказал министр просвещения.

Он добавил, что переход на эти пособия займет два-три года.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на протокол заседания научно-методического совета Минпросвещения сообщали, что в России может значительно уменьшиться выбор учебников и пособий для школьников. Тогда представитель министерства заявлял, что анализ 1200 учебных пособий проходил по утвержденному в 2021 году порядку. По новым ФГОС в федеральный перечень включили только 300 учебников.

В России в 2007 году был введен федеральный образовательный государственный стандарт (ФГОС) — с годами в него вносили правки и изменяли. В стандарте, в частности, прописаны требования к учебникам, которые могут быть использованы в школах. В последние годы Минпросвещения существенно повышает требования к качеству поступающих учебников.

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Анастасия Шейкина
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