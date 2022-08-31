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В учениях «Восток-2022» британцы увидели ответ Путина Западу

В Daily Express назвали учения «Восток-2022» ответом Москвы и Пекина на действия Запада

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Предстоящие российско-китайские военные учения «Восток-2022» могут расцениваться как ответ России и Китая на действия западных стран. Об этом пишет британская газета Daily Express.

«[Президент России] Владимир Путин и [председатель КНР] Си Цзиньпин посылают зловещую угрозу Западу, готовясь собрать 50 тысяч солдат в течение 48 часов. Объявленные учения вызвали опасения, что Москва и Пекин могут создать официальный военный альянс», — написали в издании.

Как отметили в Daily Express, поставками оружия на Украину и визитами американских политиков на Тайвань, западные страны лишь разжигают глобальную нестабильность.

Ранее газета Der Tagesspiegel написала, что растущее военное сотрудничество России и Китая беспокоит США и Евросоюз (ЕС). Опрошенные изданием эксперты считают, что усиливающаяся интеграция Москвы и Пекина бросает вызов мировому порядку, особенно на фоне предстоящих стратегических учений «Восток-2022».

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Николай Чигасов
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