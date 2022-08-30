Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США и ЕС обеспокоились из-за военных учений России и Китая

Der Tagesspiegel: США и ЕС обеспокоены из-за военных учений России и Китая «Восток-2022»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Растущее военное сотрудничество России и Китая беспокоит США и Евросоюз (ЕС). Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Опрошенные изданием эксперты считают, что усиливающаяся интеграция Москвы и Пекина бросает вызов мировому порядку, особенно на фоне предстоящих стратегических учений «Восток-2022».

Так, эксперт по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке полагает, что возможный союз между Россией и Китаем может стать геостратегическим вызовом. Елена Легарада из Института изучения Китая Фонда Меркатора также считает сотрудничество двух стран вызовом для Запада.

Материалы по теме:
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой. Чем Москва ответит на расширение альянса?
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой.Чем Москва ответит на расширение альянса?
4 июля 2022
Нэнси и красный дракон. Пелоси сильно разозлила Китай, приехав на Тайвань. Чем ответит американцам Пекин?
Нэнси и красный дракон.Пелоси сильно разозлила Китай, приехав на Тайвань. Чем ответит американцам Пекин?
4 августа 2022
Шанхайский ответ. Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
Шанхайский ответ.Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
11 августа 2022

В свою очередь, военный эксперт Фонда науки и политики Вольфганг Рихтер заявил, что «между Китаем и Россией нет формального военного альянса, но их объединяет стремление заменить доминирование США и их союзников на международной арене "многополярным" порядком».

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Восток-2022» пройдут в период с 1 по 7 сентября 2022 года на полигонах Восточного военного округа. В них примут участие свыше 50 тысяч человек, будут задействованы более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявлял, что учения «Восток-2022» носят оборонительный характер и не направлены против конкретных стран и военных союзов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России заявило о провале наступления ВСУ по трем направлениям
Москвички отказались становиться «настоящими женщинами»
В Госдуме предложили изменить правила перевозки животных
США и ЕС обеспокоились из-за военных учений России и Китая
Александр Емельяненко рассказал об отношении к алкоголю
Обнаружена редкая и самая древняя планетарная туманность
Девушка отправила бойфренду одно фото и получила внезапный ответ от его матери
Названа причина повышенного спроса россиян на жилье в Турции
Пережившие травлю россияне рассказали о побоях и унижениях в школах
Раскрыт секрет уборной с тайной дверью в усадьбе «Кусково»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.