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Преподаватель МГУ описал эпизод с избиением Горбачева букетом цветов

Преподаватель МГУ Прутцков вспомнил, как в Омске Горбачева избили букетом цветов

Фото: из личного архива Григория Прутцкова

Один раз в Омске к генсекретарю ЦК КПСС и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву подошла пожилая женщина и избила его букетом роз. Этот эпизод с политиком описал доцент, кандидат филологических наук, преподаватель факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Григорий Прутцков в своем Telegram-канале.

«Рассказывали, что однажды к Горбачеву в Омске пустили старушку с букетом роз, и она вдруг начала хлестать его розами по лицу. Когда охранники опомнились, у бывшего генсека уже текла кровь от шипов», — вспомнил преподаватель МГУ.

После этого случая к Горбачеву людей вообще не пускали, утверждает Прутцков. В связи с этим во время лекции на факультете журналистики МГУ, когда единственный президент СССР читал лекцию первокурсникам, по периметру аудитории стояли охранники, рассказал кандидат филологических наук.

Прутцков также опубликовал в Telegram кадры с лекции, которую читал Горбачев первокурсникам. На первой фотографии последний советский лидер стоит рядом с на тот момент деканом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским.

Фото: Telegram-канал «Записки доцента журфака»

Бывший президент Советского союза скончался на 92-м году жизни в Москве 30 августа. Как сообщили в Центральной клинической больнице, смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни. По данным Mash, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа.

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Анастасия Шейкина
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