Пушков назвал смерть Горбачева концом эпохи сближения России и Запада

Сенатор Пушков заявил о конце эпохи сближения России и Запада после смерти Горбачева

Российский сенатор Алексей Пушков назвал смерть бывшего лидера СССР Михаила Горбачева концом эпохи сближения России и Запада. Об этом он написал в своем Telegram.

«Кончина Михаила Горбачева спустя полгода после Большого разрыва с Западом — это конец целой эпохи», — заявил Пушков. По его словам, внешняя политика Москвы долго определялась подходами и наследием Горбачева, пока «не уперлась в новую невидимую, но вполне реальную стену». «Эта новая стена стала приговоров горбачевской политике слабости и уступок, которой горячо аплодировали на Западе, но которая обрекала Россию на зависимость и геополитическую капитуляцию», — пояснил он.

Сенатор выразил мнение, что бывший лидер СССР «верил в перестройку международных отношений и возможность построения общеевропейского дома», однако последующие события «показали наивность такого подхода». «Доктрина Горбачева, если можно говорить о таковой, не выдержала столкновения с реальностью и испытания временем», — заключил Пушков.

Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа. Об ухудшении его здоровья еще в июне рассказывал пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков: он говорил, что политик страдает от заболевания почек и проходит курс лечения, в том числе гемодиализ.