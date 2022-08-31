Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пушков назвал смерть Горбачева концом эпохи сближения России и Запада

Сенатор Пушков заявил о конце эпохи сближения России и Запада после смерти Горбачева
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков назвал смерть бывшего лидера СССР Михаила Горбачева концом эпохи сближения России и Запада. Об этом он написал в своем Telegram.

«Кончина Михаила Горбачева спустя полгода после Большого разрыва с Западом — это конец целой эпохи», — заявил Пушков. По его словам, внешняя политика Москвы долго определялась подходами и наследием Горбачева, пока «не уперлась в новую невидимую, но вполне реальную стену». «Эта новая стена стала приговоров горбачевской политике слабости и уступок, которой горячо аплодировали на Западе, но которая обрекала Россию на зависимость и геополитическую капитуляцию», — пояснил он.

Сенатор выразил мнение, что бывший лидер СССР «верил в перестройку международных отношений и возможность построения общеевропейского дома», однако последующие события «показали наивность такого подхода». «Доктрина Горбачева, если можно говорить о таковой, не выдержала столкновения с реальностью и испытания временем», — заключил Пушков.

Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа. Об ухудшении его здоровья еще в июне рассказывал пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков: он говорил, что политик страдает от заболевания почек и проходит курс лечения, в том числе гемодиализ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россиян предупредили об изменениях в законодательстве с 1 сентября
Названа причина участия добровольцев из Грузии в боях на Украине
Продавцы российских магазинов начали работать по-новому
Врач подсказал способ наладить режим сна у школьника
Стало известно о срыве трансфера игрока сборной России в «Челси» из-за санкций
Пушков назвал смерть Горбачева концом эпохи сближения России и Запада
В России истек срок обращения за кредитными каникулами
В России изменились правила техосмотра автомобилей
В России ограничили размер микродолей в квартире
Россия показала в Совбезе ООН доказательства атак ВСУ на Запорожскую АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.