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Анкара передаст НАТО записи применения греческой ПВО против турецких самолетов

Минобороны Турции передаст НАТО записи применения греческой ПВО против турецких самолетов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Министерство национальной обороны Турции передаст записи применения греческой системы ПВО С-300ПМУ1 против турецких самолетов. Об этом стало известно CNN Turk.

В Минобороны заверили, что турецкая радиолокационная система зафиксировала активацию греческой установки C-300, в момент, когда самолеты ВВС Турции пролетали в зоне ее досягаемости. Соответствующие записи будут направлены в Генеральный секретариат НАТО и министерства обороны стран-членов альянса.

Турецкое военное ведомство утверждает, что в момент пролета истребителей F-16 в районе острова Родос С-300 Греции активировал систему слежения за мишенями и наведения ракет «земля-воздух», а также сбросил замок с пускового механизма. В правилах НАТО подобные меры считаются «враждебным поведением».

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар прокомментировал обвинения, выдвинутые Анкарой в адрес Греции из-за того, что греческие военные навели зенитный ракетный комплекс С-300 на самолеты F-16 ВВС Турции. Обсуждая произошедшее, Акар счел применение ЗРК против истребителей безрассудством.

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Николай Чигасов
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