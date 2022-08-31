Анкара передаст НАТО записи применения греческой ПВО против турецких самолетов

Минобороны Турции передаст НАТО записи применения греческой ПВО против турецких самолетов

Министерство национальной обороны Турции передаст записи применения греческой системы ПВО С-300ПМУ1 против турецких самолетов. Об этом стало известно CNN Turk.

В Минобороны заверили, что турецкая радиолокационная система зафиксировала активацию греческой установки C-300, в момент, когда самолеты ВВС Турции пролетали в зоне ее досягаемости. Соответствующие записи будут направлены в Генеральный секретариат НАТО и министерства обороны стран-членов альянса.

Турецкое военное ведомство утверждает, что в момент пролета истребителей F-16 в районе острова Родос С-300 Греции активировал систему слежения за мишенями и наведения ракет «земля-воздух», а также сбросил замок с пускового механизма. В правилах НАТО подобные меры считаются «враждебным поведением».

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар прокомментировал обвинения, выдвинутые Анкарой в адрес Греции из-за того, что греческие военные навели зенитный ракетный комплекс С-300 на самолеты F-16 ВВС Турции. Обсуждая произошедшее, Акар счел применение ЗРК против истребителей безрассудством.