В Турции сочли безрассудством применение Грецией С-300 против турецких самолетов

Глава Минобороны Турции Акар счел безрассудством применение Грецией С-300 против F-16

Министр обороны Турции Хулуси Акар прокомментировал обвинения, выдвинутые Анкарой в адрес Греции из-за того, что греческие военные навели зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 на самолеты F-16 ВВС Турции. Его слова приводит CNN Türk.

Обсуждая произошедшее, Акар счел применение ЗРК против истребителей безрассудством. «Этот поступок нашего плохого соседа нужно заметить, понять и объяснить. Такое безрассудство неприемлемо», — подчеркнул глава Минобороны.

Упомянутый инцидент произошел 23 августа. По словам турецких властей, греческая сторона использовала системы С-300 для захвата и сопровождения турецких истребителей, когда те находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. В связи с этим Анкара планирует поднять на уровне НАТО вопрос о «враждебных действиях» Афин против страны.

При этом портал Newsbomb.gr со ссылкой на источники информировал, что в Минобороны Греции опровергли задействование С-300 против турецких F-16.