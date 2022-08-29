Стало известно о планах Анкары обратиться в НАТО из-за греческих С-300

Yeni Şafak: Анкара обратится в НАТО из-за использования Грецией С-300 против турецких F-16

Анкара намерена обратиться в НАТО в связи тем, что греческие военные навели зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 на самолеты F-16 ВВС Турции. Об этом пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на высокопоставленный источник в турецком Минобороны.

Инцидент произошел 23 августа. Стало известно, что греческая сторона использовала системы С-300 для захвата и сопровождения турецких истребителей, когда те находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. В связи с этим власти Турции планируют поднять вопрос о «враждебных действиях» против страны на уровне НАТО.

Ранее портал Newsbomb.gr со ссылкой на источники информировал, что в Минобороны Греции опровергли задействование С-300 против турецких F-16.