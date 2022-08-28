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В Минобороны Греции ответили на обвинения Турции

Newsbomb: в Минобороны Греции заявили, что не задействовали С-300 против турецких F-16

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Афины не задействовали свою зенитно-ракетную систему (ЗРС) С-300 против турецких истребителей F-16 над Эгейским морем. Так на обвинения Анкары ответили в Минобороны Греции, пишет Newsbomb.gr со ссылкой на источники.

«Источники в Минобороны Греции в очередной раз категорически опровергли утечки со стороны Турции о том, что размещенная на острове Крит греческая ЗРС С-300 якобы "захватила" турецкие F-16», — сказано в сообщении.

Ранее CNN Türk со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции сообщил, что Греция навела ракету С-300 на турецкие военные самолеты F-16. Уточнялось, что радар сопровождения целей зафиксировал ракету класса «земля-воздух» на истребителях в момент выполнения разведывательной миссии в трех километрах к западу от острова Родос.

23 августа Турция уже обвиняла Грецию в преследовании своих истребителей F-16, выполнявших миссию НАТО в Восточном Средиземноморье.

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Евгения Куликова
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