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Турция обвинила Грецию в преследовании выполнявших миссию НАТО самолетов

Турция заявила о преследовании Грецией своих истребителей F-16, выполнявших миссию НАТО

Фото: Murad Sezer / Reuters

Минобороны Турции обвинило Грецию в преследовании своих истребителей F-16, выполнявших миссию НАТО в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает Kathimerini.

Источники в оборонном ведомстве утверждают, что греческие истребители заблокировали радарами F-16, чтобы помешать вылету турецких боевых самолетов. Отмечается, что сразу после того, как Греция установила радиолокационный захват военных самолетов, был дан необходимый ответ, и греческие самолеты были удалены из района.

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Министерство национальной обороны передало сведение о случившемся на рассмотрение в Североатлантический альянс. Также сообщается, что греческий военный атташе был вызван в ведомство для объяснений.

В свою очередь, МИД Греции выразил протест Анкаре в связи с пролетами турецких F-16 в Эгейском море. В издании отметили, что две пары турецких F-16 утром 23 августа вошли в Афинский район полетной информации без подачи плана полета, нарушив тем самым национальное воздушное пространство.

В июне МИД Греции опубликовало 16 карт, на которых были показаны незаконные действия Турции против греческого суверенитета в Эгейском море. Согласно заявлению министерства, карты подробно показывают «масштабы турецкого ревизионизма, направленного на изменение статуса-кво, нарушающего международное право и международное морское право, а также угрожающего миру, безопасности и стабильности региона».

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Анжелика Бережная
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