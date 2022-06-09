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МИД Греции опубликовал 16 карт с незаконными действиями Турции

МИД Греции опубликовал 16 карт с незаконными действиями Турции в Эгейском море

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Министерство иностранных дел Греции опубликовало 16 карт, на которых показаны незаконные действия Турции против греческого суверенитета в Эгейском море. Об этом сообщает Greek Reporter.

В заявлении министерства сказано, что карты начинаются в хронологическом порядке со статуса-кво, закрепленного в Лозаннском (1923 года) и Парижском (1947 года) договорах. «[Карты] наглядно и неопровержимо демонстрируют незаконные односторонние действия и претензии Турции», — говорится в заявлении.

МИД также указал на незаконное лицензирование турецкой государственной нефтяной компании (TRAO) на разведку нефтяных месторождений на участках греческого континентального шельфа в Северном Эгейском море в 1973 году. Помимо этого, ведомство упомянуло попытку турецкой стороны узурпировать ответственность Греции за проведение поисково-спасательных работ в Эгейском море в 1980-х.

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Также греческая сторона упомянула утверждение Турцией в качестве официальной доктрины «Голубой Родины», «турецко-ливийский меморандум», и турецкую теорию о демилитаризации островов Эгейского моря.

Согласно заявлению министерства, карты подробно показывают «масштабы турецкого ревизионизма, направленного на изменение статуса-кво, нарушающего международное право и международное морское право, а также угрожающего миру, безопасности и стабильности региона».

В 1990-х годах Турция одобрила теорию «серой зоны», в рамках которой стала выдавать лицензии на геолого-разведочные работы в Восточном Средиземноморье. Афины выступают против этого решения.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усомнился в заявленных целях развертывания баз США в Греции. По мнению Эрдогана, военные базы могут быть направлены против Турции.

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Виктория Кондратьева
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