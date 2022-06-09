Эрдоган усомнился заявленных целях развертывания баз США в Греции

Президент Турции Эрдоган усомнился, что военные базы США в Греции направлены против России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усомнился, что развернутые в Греции американские базы направлены против России. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в Греции создано девять военных баз США. «Против кого они развернуты? Они говорят, что против России. Но мы на это не купимся», — заявил турецкий лидер в ходе пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентов Венесуэлы Николасом Мадуро.

Кроме того, Эрдоган напомнил, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предлагал ему вести переговоры между Анкарой и Афинами без участия третьих стран. Однако спустя две недели греческий политик выступил в Конгрессе США, где произнес речь с антитурецкой риторикой, добавил президент Турции.