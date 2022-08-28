Турция обвинила Грецию в наведении ракет на турецкие самолеты

CNN Türk: Греция навела ракету из системы С-300 на турецкие военные самолеты

Греция навела ракету российской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 на турецкие военные самолеты F-16. Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на Министерство национальной обороны республики.

Радар сопровождения целей и наведения ракет системы С-300, расположенной на Крите, зафиксировал ракету класса «земля-воздух» на истребителях в момент выполнения разведывательной миссии в трех километрах к западу от острова Родос.

Ранее Минобороны Турции обвинило Грецию в преследовании своих истребителей F-16, выполнявших миссию НАТО в Восточном Средиземноморье. Источники в оборонном ведомстве утверждают, что греческие истребители заблокировали радарами F-16, чтобы помешать вылету турецких боевых самолетов.

В свою очередь, МИД Греции выразил протест Анкаре в связи с пролетами турецких F-16 в Эгейском море. Две пары турецких F-16 утром 23 августа вошли в Афинский район полетной информации без подачи плана полета, нарушив тем самым национальное воздушное пространство.