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Президент Эстонии объяснил значимость Горбачева

ERR: президент Эстонии Карис объяснил значимость Горбачева распадом «советской империи»
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Boris Kavashkin / Globallookpress.com

Президент Эстонии Алар Карис объяснил значимость бывшего лидера СССР Михаила Горбачева, скончавшегося на 92-м году жизни. Его слова приводит ERR.

«Его место в истории может быть неоднозначным. Но что мы знаем наверняка, так это то, что вместе с Горбачевым распалась советская империя, которая держала многие народы в цепях, и в этом он сыграл важную роль. Мои соболезнования близким Михаила Горбачева», — сказал эстонский лидер.

По его словам, железный занавес расколол мир надвое после Второй мировой войны, Горбачев же стал одним из тех, кто разрушил это разделение.

«Некоторые запомнят Горбачева как человека, положившего конец холодной войне и не препятствовавшего восстановлению независимости в странах Восточной Европы. Другие также помнят Горбачева как человека, который хотел лишь реформировать империю, но гласность и последовавшая за ней свобода слова вместе с упадком экономики разрушили этот режим», — подчеркнул глава страны.

Российский политик скончался 30 августа. Ранее об ухудшении его здоровья рассказывал пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков. По его словам, Горбачев страдал от заболевания почек и проходил курс лечения, в том числе гемодиализ. Он также объяснил состояние бывшего лидера возрастом.

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Алевтина Запольская
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