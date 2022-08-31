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Путин рассказал о влиянии Горбачева на ход мировой истории

Президент России Путин рассказал об огромном влиянии Горбачева на ход мировой истории

Фото: Boris Kavashkin / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший глава СССР Михаил Горбачев оказал огромное влияние на ход мировой истории, а также обратил внимание на его гуманитарную, благотворительную и просветительскую деятельность. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам главы российского государства, Горбачев возглавлял страну в период сложных, драматических изменений, а также масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов.

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Сергей Истомин
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