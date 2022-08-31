Путин рассказал о влиянии Горбачева на ход мировой истории

Президент России Путин рассказал об огромном влиянии Горбачева на ход мировой истории

Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший глава СССР Михаил Горбачев оказал огромное влияние на ход мировой истории, а также обратил внимание на его гуманитарную, благотворительную и просветительскую деятельность. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам главы российского государства, Горбачев возглавлял страну в период сложных, драматических изменений, а также масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов.