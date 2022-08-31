Администрация Эрдогана обвинила Reuters в публикации лжи

Администрация президента Турции Эрдогана обвинила Reuters в систематической публикации лжи

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун обвинил агентство Reuters в систематической публикации лжи и манипуляций. Его слова опубликованы на сайте турецкого лидера.

«Мы хорошо знаем намерения Reuters и то, чему они служат и что делают в этом направлении. Мы приглашаем вас заниматься журналистикой только и исключительно ради правды», — заявил Алтун. Тот факт, что агентство выбрало в качестве объекта исследования турецкое управление, показывает то, насколько оно «находится на правильном пути», и является «поводом для гордости», отметил он.

Ранее Reuters обвинило управление по связям администрации президента Турции в давлении на СМИ и цензуре.

В июле в Турции заблокировали сайты немецкого СМИ Deutsche Welle (включено Минюстом в реестр иноагентов) и американского «Голоса Америки» (включено Минюстом в реестр иноагентов). Доступ к двум иностранным ресурсам был ограничен из-за отсутствия у них лицензии на вещание от Высшего совета радио и телевидения Турции (RTÜK).