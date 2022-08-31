Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Администрация Эрдогана обвинила Reuters в публикации лжи

Администрация президента Турции Эрдогана обвинила Reuters в систематической публикации лжи
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Markiian Lyseiko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун обвинил агентство Reuters в систематической публикации лжи и манипуляций. Его слова опубликованы на сайте турецкого лидера.

«Мы хорошо знаем намерения Reuters и то, чему они служат и что делают в этом направлении. Мы приглашаем вас заниматься журналистикой только и исключительно ради правды», — заявил Алтун. Тот факт, что агентство выбрало в качестве объекта исследования турецкое управление, показывает то, насколько оно «находится на правильном пути», и является «поводом для гордости», отметил он.

Ранее Reuters обвинило управление по связям администрации президента Турции в давлении на СМИ и цензуре.

В июле в Турции заблокировали сайты немецкого СМИ Deutsche Welle (включено Минюстом в реестр иноагентов) и американского «Голоса Америки» (включено Минюстом в реестр иноагентов). Доступ к двум иностранным ресурсам был ограничен из-за отсутствия у них лицензии на вещание от Высшего совета радио и телевидения Турции (RTÜK).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россиян предупредили об изменениях в законодательстве с 1 сентября
Россиянам разрешат получать кредиты онлайн
Администрация Эрдогана обвинила Reuters в публикации лжи
«Ростов» обыграл «Динамо» в Кубке России
Венгрия отказалась признать «Росатом» угрозой безопасности страны
В США назвали Вашингтон ответственным за происходящее на Украине
Залитый монтажной пеной труп обнаружили в шкафу московской квартиры
Американский экономист раскритиковал отказ США прислушаться к Путину
В Финляндии россиян предостерегли от попыток спрятать наличные на границе
Лондону посоветовали изменить политику в отношении Киева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.