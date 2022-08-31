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Шольц заявил об эффективности антироссийских санкций

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными
Олаф Шольц

Олаф Шольц . Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался об эффективности санкций, введенных Западом против России. Единые действия Европы удивили российского президента Владимира Путина, заявил он в беседе с газетой Magdeburger Volksstimme.

Шольц назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными. По его мнению, ограничения — это важный инструмент давления на Москву для прекращения конфликта на Украине.

«Страна отрезана от мирового технологического прогресса. Чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен России. Для меня о выходе Германии [из альянса сторонников Украины] не может быть и речи», — подчеркнул он.

Канцлер добавил, что «сильный и единый ответ Европы» на украинский кризис «удивил Путина». «Он не ожидал этого», — заключил Шольц.

Ранее Шольц назвал важным прямое общение с Путиным. Поддерживать диалог во время кризиса особенно необходимо, отметил он.

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Марина Совина
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