Шольц заявил об эффективности антироссийских санкций

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался об эффективности санкций, введенных Западом против России. Единые действия Европы удивили российского президента Владимира Путина, заявил он в беседе с газетой Magdeburger Volksstimme.

Шольц назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными. По его мнению, ограничения — это важный инструмент давления на Москву для прекращения конфликта на Украине.

«Страна отрезана от мирового технологического прогресса. Чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен России. Для меня о выходе Германии [из альянса сторонников Украины] не может быть и речи», — подчеркнул он.

Канцлер добавил, что «сильный и единый ответ Европы» на украинский кризис «удивил Путина». «Он не ожидал этого», — заключил Шольц.

Ранее Шольц назвал важным прямое общение с Путиным. Поддерживать диалог во время кризиса особенно необходимо, отметил он.