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Российский пенсионер пойдет под суд за убийство товарища ради защиты племянника

В Астраханской области пенсионер зарезал ножом товарища, ударившего его племянника

Фото: Антон Буценко / РИА Новости

В Астраханской области суд рассмотрит дело 65-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 32-летнего знакомого. Об этом в среду, 31 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 2 июля пенсионер гостил у племянника в селе Полдневое и решил навестить товарища, который жил рядом. Там он увидел, как его знакомый избивает свою жену. Обвиняемый вступился за женщину и уладил конфликт, но когда вернулся домой к родственнику, его товарищ пришел к ним и ударил племянника. Тогда фигурант взял нож и несколько раз вонзил его в обидчика, нанеся ему смертельные ранения.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

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Екатерина Власова
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