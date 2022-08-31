Росгвардеец закрыл собой людей во время обстрела и погиб

Офицер Росгвардии погиб, прикрыв собой двоих жителей Харьковской области во время обстрела

Офицер спецназа Росгвардии старший лейтенант Александр Потапов погиб при спасении двоих жителей во время обстрела города Изюма Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Вооруженные силы Украины открыли стрельбу по жилому району города из ствольной артиллерии американских РСЗО HIMARS. Находившаяся рядом колонна росгвардейцев начала эвакуацию людей из-под огня. В укрытие они вывели более 30 человек.

Спецназовец Потапов закрыл собой от разорвавшегося рядом снаряда двух человек, а сам получил множественные осколочные ранения, от которых погиб. Он родом из поселка Шиханы Саратовской области. Потапов проходил военную службу в одном из элитных подразделений спецназа Росгвардии. Он неоднократно бывал в зоне боевых действий. Награжден медалями «За отвагу» и Суворова.