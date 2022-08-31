Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Росгвардеец закрыл собой людей во время обстрела и погиб

Офицер Росгвардии погиб, прикрыв собой двоих жителей Харьковской области во время обстрела

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Офицер спецназа Росгвардии старший лейтенант Александр Потапов погиб при спасении двоих жителей во время обстрела города Изюма Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Вооруженные силы Украины открыли стрельбу по жилому району города из ствольной артиллерии американских РСЗО HIMARS. Находившаяся рядом колонна росгвардейцев начала эвакуацию людей из-под огня. В укрытие они вывели более 30 человек.

Спецназовец Потапов закрыл собой от разорвавшегося рядом снаряда двух человек, а сам получил множественные осколочные ранения, от которых погиб. Он родом из поселка Шиханы Саратовской области. Потапов проходил военную службу в одном из элитных подразделений спецназа Росгвардии. Он неоднократно бывал в зоне боевых действий. Награжден медалями «За отвагу» и Суворова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Появились подробности попытки наступления ВСУ на Херсон
Мужчина случайно поучаствовал в розыгрыше лотереи и сорвал джекпот
Туристы пожаловались на невозможность выехать с южных курортов России
Путин высказался о ситуации с лесными пожарами в регионах России
Mitsubishi разрешили сохранить долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2»
Появилось видео кортежа миссии МАГАТЭ в Запорожье
В российском городе подростки подожгли территорию у отдела МВД
В России начали продавать отечественную ОС
Президент Эстонии объяснил значимость Горбачева
Граничащим с Россией странам ЕС захотели оставить контроль над въездом туристов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.