Росгвардеец закрыл собой людей во время обстрела и погиб
Офицер спецназа Росгвардии старший лейтенант Александр Потапов погиб при спасении двоих жителей во время обстрела города Изюма Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Вооруженные силы Украины открыли стрельбу по жилому району города из ствольной артиллерии американских РСЗО HIMARS. Находившаяся рядом колонна росгвардейцев начала эвакуацию людей из-под огня. В укрытие они вывели более 30 человек.
Спецназовец Потапов закрыл собой от разорвавшегося рядом снаряда двух человек, а сам получил множественные осколочные ранения, от которых погиб. Он родом из поселка Шиханы Саратовской области. Потапов проходил военную службу в одном из элитных подразделений спецназа Росгвардии. Он неоднократно бывал в зоне боевых действий. Награжден медалями «За отвагу» и Суворова.