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Джоан Роулинг выпустила книгу об убитой после обвинений в трансфобии женщине

Роулинг выпустила книгу, рассказывающую об убитой после обвинений в трансфобии женщине

Фото: Hubert Boesl / Globallookpress.com

Британская писательница Джоан Роулинг выпустила новую книгу «Чернильное сердце» (The Ink Black Heart). Об этом сообщает Independent.

«Чернильное сердце» — последняя часть серии книг о детективе Корморане Страйке, которые Роулинг выпускает под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Произведение рассказывает о мультипликаторе и ютуб-блогере Эди Ледвелл, которая подвергается критике пользователей за изображение червя-гермафродита в своем ироничном мультфильме. Поклонники обвиняют женщину в расизме, эйблизме и трансфобии и угрожают ей смертью и изнасилованием. Вскоре героиню находят убитой, за расследование дела берется Страйк.

Писательница рассказала, что сюжет книги не был преднамеренно связан с ее личным опытом. Она уточнила, что закончила работу над романом еще до того, как столкнулась с аналогичными обвинениями.

Джоан Роулиг не раз обвиняли в трансфобии за высказывания в социальных сетях. В ответ на это писательница заявляла, что она не трансфобна, и отмечала, что она «понимает и любит» трансгендерных персон. Автору также угрожали убийством из-за ее публикаций.

Ранее сообщалось о том, что Warner Bros. поддержала Роулинг после угроз убийством.

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Дениза Мацаева
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