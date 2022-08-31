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В Минпросвещения высказались о сборах с родителей на ремонт школ

Глава Минпросвещения Кравцов назвал преступлением сбор денег с родителей на ремонт школ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сборы с родителей на ремонт школ являются уголовным преступлением, высказался глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Его слова приводит ТАСС.

По словам Кравцова, подобных сборов быть не должно, так как ремонтом и обслуживанием школ занимается государство.

«Сбора денег с родителей на ремонт школ не должно быть, это уголовное дело. Программы капремонта полностью обеспечены бюджетом, текущие ремонты регионы проводят за счет своих бюджетов», — приводит агентство слова чиновника.

Депутат Госдумы Лариса Тутова посоветовала родителям обращаться в прокуратуру в случае, если с них пытаются в обязательном порядке собирать деньги на нужды школы. При этом она напомнила, что школы могут запросить плату за услуги, не входящие в список обязательных, например, за группы продленного дня.

Ранее сообщалось, что детский сад в Акшинском районе Забайкальского края попросил родителей воспитанников приносить свои овощи для столовой.

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Валерий Розенберг
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