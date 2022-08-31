Еще одна российская авиакомпания объявила массовую распродажу билетов

Российская авиакомпания Smartavia объявила распродажу авиабилетов от 590 рублей

Еще один российский авиаперевозчик Smartavia объявил масштабную распродажу билетов по внутренним направлениям. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Массовая акция продлится всего два дня — с 31 августа по 1 сентября. Отмечается, что скидки на перелеты по России будут действовать в осенне-зимний период, а именно с начала сентября по 22 декабря.

Цена на авиабилеты в рамках акции составляет 590 рублей по подписке Smart Up и 990 рублей без подписки. Участвующие в распродаже предложения отмечены на официальном сайте перевозчика специальным значком.

Улететь со скидкой можно будет из Москвы в Казань и Самару. Билет на эти направления обойдется в 990 рублей. Однако за полет из российской столицы в Калининград и Архангельск путешественникам придется заплатить уже 1390 рублей, в Екатеринбург — 1690 рублей, а в Махачкалу — 1790 руб.

Также авиакомпания предлагает россиянам бюджетные вылеты из Санкт-Петербурга. К примеру, билет из Северной столицы в Калининград стоит 990 рублей. При этом рейсы в Казань, Самару и Поволжье обойдутся дороже — от 1590 рублей. А за поездку на Урал путешественникам придется заплатить уже от 2000 рублей.

Ранее в августе российский лоукостер «Победа» запустил распродажу авиабилетов на зимнюю программу полетов 2022-2023 года. На момент старта продаж перевозчик предложил не менее 20 тысяч билетов по минимальным тарифам. Цены на перелеты начинаются от 999 рублей. В акции принимают участие более 50 направлений.