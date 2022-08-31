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Еще одна российская авиакомпания объявила массовую распродажу билетов

Российская авиакомпания Smartavia объявила распродажу авиабилетов от 590 рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Еще один российский авиаперевозчик Smartavia объявил масштабную распродажу билетов по внутренним направлениям. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Массовая акция продлится всего два дня — с 31 августа по 1 сентября. Отмечается, что скидки на перелеты по России будут действовать в осенне-зимний период, а именно с начала сентября по 22 декабря.

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Цена на авиабилеты в рамках акции составляет 590 рублей по подписке Smart Up и 990 рублей без подписки. Участвующие в распродаже предложения отмечены на официальном сайте перевозчика специальным значком.

Улететь со скидкой можно будет из Москвы в Казань и Самару. Билет на эти направления обойдется в 990 рублей. Однако за полет из российской столицы в Калининград и Архангельск путешественникам придется заплатить уже 1390 рублей, в Екатеринбург — 1690 рублей, а в Махачкалу — 1790 руб.

Также авиакомпания предлагает россиянам бюджетные вылеты из Санкт-Петербурга. К примеру, билет из Северной столицы в Калининград стоит 990 рублей. При этом рейсы в Казань, Самару и Поволжье обойдутся дороже — от 1590 рублей. А за поездку на Урал путешественникам придется заплатить уже от 2000 рублей.

Ранее в августе российский лоукостер «Победа» запустил распродажу авиабилетов на зимнюю программу полетов 2022-2023 года. На момент старта продаж перевозчик предложил не менее 20 тысяч билетов по минимальным тарифам. Цены на перелеты начинаются от 999 рублей. В акции принимают участие более 50 направлений.

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Фариза Бацазова
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