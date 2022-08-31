Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Президент ФРГ выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева
СюжетУмер Михаил Горбачев

Фото: Bernd von Jutrczenka / globallookpress.com

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования дочери бывшего лидера СССР Михаила Горбачева Ирине Вирганской в связи со смертью ее отца, передает Hasepost.

«Я преклоняюсь перед великим государственным деятелем. Германия остается связанной с ним в благодарность за его решающий вклад в единство Германии, в знак уважения к его мужеству в деле демократических открытий и наведения мостов между Востоком и Западом, а также в память о его великом видении общего и мирного дома Европы», — заявил политик.

О смерти Горбачева стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он умер на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу на процедуру гемодиализа. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о возможных визовых ограничениях для россиян
Анкара передаст НАТО записи применения греческой ПВО против турецких самолетов
Шэрон Стоун объяснила свою любовь к фото в бикини и раскрыла отношение к ботоксу
Полицейские задержали грабителя с кирпичом в Томске
Москвич переселил домашних крыс в подъезд жилого дома
«Газпром» сократит поставки газа в Италию
Захарова назвала провокацией проход кораблей ВМC США в Тайваньском проливе
В российском регионе ввели режим ЧС из-за засухи
Российский хоккеист рассказал о зарплатах в чемпионате Финляндии
Стала известна причина возбуждения дела против Кристины Асмус
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.