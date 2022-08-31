Президент ФРГ выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования дочери бывшего лидера СССР Михаила Горбачева Ирине Вирганской в связи со смертью ее отца, передает Hasepost.

«Я преклоняюсь перед великим государственным деятелем. Германия остается связанной с ним в благодарность за его решающий вклад в единство Германии, в знак уважения к его мужеству в деле демократических открытий и наведения мостов между Востоком и Западом, а также в память о его великом видении общего и мирного дома Европы», — заявил политик.

О смерти Горбачева стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он умер на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу на процедуру гемодиализа. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.