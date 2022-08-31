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Сокуров поблагодарил Горбачева за «оправданные надежды»

Александр Сокуров поблагодарил бывшего президента СССР Горбачева за «оправданные надежды»
Александр Сокуров

Александр Сокуров. Фото: Jury Kevin / Globallookpress.com

Российский режиссер Александр Сокуров выразил благодарность бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву за то, что он успел сделать. Его слова передает RTVI.

Кинодеятель рассказал, что Горбачев был единственным человеком, появления которого ждали граждане страны. «Как человек и гражданин, [я] конечно, благодарен ему за то, что он успел сделать. Это единственный человек, появления которого мы ждали и [с кем] связывали определенные надежды — и эти надежды полностью оправдались. Все, что он мог и хотел сделать, он, по-моему, сделал. Я говорю, конечно, в первую очередь о вдруг возникшем, я бы сказал, демократическом настроении», — заявил Сокуров.

Режиссер также добавил, что в период правления политика в прокат вышел его фильм «Дни затмения», отметив, что предыдущие его картины подвергались цензуре.

О смерти Горбачева стало известно 31 августа. Как уточнили медики, политик умер после тяжелой и продолжительной болезни.

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Дениза Мацаева
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