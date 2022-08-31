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Туристы пожаловались на невозможность выехать с южных курортов России

TourDom: туристы застряли на южных курортах России из-за отсутствия билетов на поезд

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Туристы, решившие провести первую половину сентября на южных курортах России, пожаловались на невозможность выехать оттуда из-за отсутствия билетов на поезд. Об этом сообщает портал TourDom.

Так, туристы из Уфы рассказали изданию, что 31 августа отправились в Анапу с детьми на три недели. Однако теперь они рискуют застрять в курортном городе, поскольку приобрести подходящие обратные билеты семье до сих пор не удалось. «Нужны четыре билета, пересмотрела все возможные поезда, которые идут в Уфу с 15 по 21 сентября, — только верхние полки, иногда даже в разных вагонах», — рассказывает россиянка Ксения.

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Подобная проблема актуальна и для других направлений. К примеру, уехать на поезде в Москву из южных курортов России в отдельные даты с маленькими детьми тоже крайне сложно. Если верхние места на середину сентября еще остались, то нижних практически нет. Есть отдельные места в купе или боковые в плацкарте.

Ранее в августе туристы из России застряли на выезде из Грузии. Сообщалось, что в преддверии 1 сентября российские путешественники возвращаются на родину через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс». Некоторым из них приходится стоять в пробке на границе от 5 до 15 часов.

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Фариза Бацазова
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