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Российские туристы застряли в многочасовой пробке на выезде из Грузии

TourDom: россияне стоят в пробке на выезде из Грузии от 5 до 15 часов

Кадр: tourdom

Туристы из России застряли в многочасовой пробке на выезде из Грузии. Об этом сообщает портал TourDom.

Как уточняет источник, в преддверии 1 сентября российские путешественники возвращаются на родину из Грузии через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс». Некоторым из них приходится стоять в пробке на границе от 5 до 15 часов. «Ровно 12 часов — и мы выехали с КПП России! Всем терпения и легкой дороги», — написал в чате один из туристов.

При этом еще на прошлой неделе россиянам удавалось пройти оба пограничных пункта менее чем за четыре часа. Но с приближением нового учебного года этот процесс осложнился. «Ситуация меняется ежедневно, — сообщила другая туристка. — Главное — не ждать до 30 августа перед школой».

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В то же время границу из РФ в Грузию россиянам удается проехать быстро. Некоторые путешественники пишут, что прошли оба пункта за 20 минут, другие отмечают, что это занимает больше времени.

Ранее в августе побывавший в Грузии россиянин дал советы по подготовке к путешествию на машине. В первую очередь турист предупредил, что не стоит покупать страховку в киосках, находящихся после грузинского КПП, а лучше проехать дальше — за тоннель и небольшой мост. ОСАГО для иностранных номеров в этом месте обойдется на 14 лари дешевле.

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Фариза Бацазова
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