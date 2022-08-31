Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В Испании рассказали о крахе ресторанного бизнеса из-за отсутствия россиян

Mash: рестораны в Испании понадеялись на возвращение российских туристов

Кадр: Telegram канал Mash

Ресторанный бизнес в Испании терпит полный крах из-за отсутствия российских туристов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Открывшая кафе в Каталонии пять лет назад итальянка Эли рассказала изданию, что с началом пандемии COVID-19 российских путешественников в Испании стало значительно меньше, а после обострения украинского кризиса их практически не осталось. Однако в первые года работы ее заведения их было очень много. «Здесь был настоящий бум русского туризма», — подчеркнула она.

Материалы по теме:
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов. Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов.Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
6 июня 2022
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022

Поэтому девушка решила не только сделать отдельное меню для россиян, но и набрать персонал, владеющий русским языком. По ее словам, другие рестораны и туристические места, несмотря на политику местных властей, даже сейчас переводят свои меню и буклеты на русский. Итальянка сообщила, что в Испании с надеждой ждут возвращения путешественников из России.

Ранее в августе сообщалось, что Лазурный берег Франции в 2022 году потеряет более 50 миллионов евро из-за отсутствия туристов из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Шольц назвал антироссийские санкции эффективными
В Кремле ответили на вопрос о госпохоронах Горбачева
Боррель выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева
Новым главой «Перекрестка» стал бывший гендиректор «Победы»
В российском регионе создадут батальон саперов для участия в спецоперации
На Украине захотели признать Белоруссию спонсором терроризма
Пытавшийся утопить своего друга россиянин пойдет под суд за убийство
Стало известно о массовом увольнении сотрудников Zara в России
В воздухе Финляндии обнаружили радиоактивные изотопы
Уступивший Горбачеву на выборах президента СССР политик назвал его разрушителем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.