В Испании рассказали о крахе ресторанного бизнеса из-за отсутствия россиян

Mash: рестораны в Испании понадеялись на возвращение российских туристов

Ресторанный бизнес в Испании терпит полный крах из-за отсутствия российских туристов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Открывшая кафе в Каталонии пять лет назад итальянка Эли рассказала изданию, что с началом пандемии COVID-19 российских путешественников в Испании стало значительно меньше, а после обострения украинского кризиса их практически не осталось. Однако в первые года работы ее заведения их было очень много. «Здесь был настоящий бум русского туризма», — подчеркнула она.

Поэтому девушка решила не только сделать отдельное меню для россиян, но и набрать персонал, владеющий русским языком. По ее словам, другие рестораны и туристические места, несмотря на политику местных властей, даже сейчас переводят свои меню и буклеты на русский. Итальянка сообщила, что в Испании с надеждой ждут возвращения путешественников из России.

Ранее в августе сообщалось, что Лазурный берег Франции в 2022 году потеряет более 50 миллионов евро из-за отсутствия туристов из России.