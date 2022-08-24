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Любимый курорт знаменитостей подсчитал убытки от отсутствия российских туристов

Лазурный берег в 2022 году потеряет более 50 миллионов евро без российских туристов

Фото: Ingo Schulz / Globallookpress.com

Потеря доходов от отсутствия российских туристов на курортах Лазурного берега во Франции обойдется туристической отрасли более чем в 50 миллионов евро (2966 миллионов рублей). Об этом РИА Новости сообщила президент комитета по туризму региона (CRT Côte d'Azur France) Александра Боркио-Фонтимп.

В комитете по туризму Французской Ривьеры, которая считается любимым курортом знаменитостей, подсчитали, что в 2020-2021 годах из-за пандемии коронавируса было потеряно 80 процентов туризма. В 2022 году события на Украине снова замедлили туристические потоки.

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«В 2019-м на российских клиентов приходилось семь процентов выручки региона от международного туризма, то есть почти 300 миллионов евро. В 2022 году потеря российской клиентуры будет означать убытки в размере более чем 50 миллионов евро», — заявила Боркио-Фонтимп.

Ранее в июле посол России в Греции Андрей Маслов предрек греческой туристической индустрии огромные убытки из-за отсутствия массового туризма российских путешественников. Он отметил, что из-за отсутствия прямых рейсов и блокировки карт на курортах европейской страны почти не осталось россиян.

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Дарья Рыбак
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