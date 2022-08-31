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Популярная у россиян курортная страна решила выдавать пятилетние визы туристам

Власти Шри-Ланки решили выдавать иностранным туристам пятилетние визы

Фото: Shutterstock

Власти Шри-Ланки решили выдавать иностранцам многократные туристические визы на пять лет для стимуляции повторного туризма. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на министра туризма популярной курортной страны Харина Фернандо.

Глава ведомства отметил, что на данный момент Шри-Ланка выдает иностранным путешественникам многократные визы лишь на год. Однако теперь кабмин разрешит туристам из 35 государств оформлять пятилетние многократные визы. «Благодаря этому нам удастся стимулировать повторный туризм в стране, — добавил министр. — По этой схеме путешественники смогут находиться на Шри-Ланке в течение шести месяцев».

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При этом до сих пор не ясно, входит ли в число этих государств РФ. В настоящее время россияне по прилете на Шри-Ланку вынуждены каждый раз оформлять новую 30-дневную визу.

Ранее в августе власти Таиланда решили ввести новый тип визы, который даст возможность иностранным путешественникам, в том числе россиянам, жить и работать в стране на протяжении 10 лет. Заявки на оформление такой визы начнут приниматься уже с 1 сентября.

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Фариза Бацазова
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