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Излюбленная курортная страна россиян решила выдавать 10-летние визы туристам

TourDom: власти Таиланда решили выдавать 10-летние визы иностранцам с 1 сентября

Фото: Carola Frentzen / Globallookpress.com

Власти Таиланда решили ввести новый тип визы, который даст возможность иностранным туристам, в том числе россиянам, жить и работать в стране на протяжении 10 лет. Об этом сообщает портал TourDom.

Заявки на оформление 10-летней визы начнут приниматься уже с 1 сентября. Однако право запрашивать такой документ получат только четыре категории граждан. Речь, в частности, идет о состоятельных иностранцах, имеющих активы не менее одного миллиона долларов, пенсионерах в возрасте от 50 лет, получающих пенсию и стабильный доход в размере не менее 80 тысяч долларов в год или готовых к серьезным инвестициям, востребованных в определенных сферах специалистах, а также работающих в удаленном режиме сотрудниках международных компаний.

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Отмечается, что запрос на получение визы в излюбленной курортной стране россиян подается онлайн. Более того, по данным издания, высококвалифицированные специалисты могут обратиться за документом в посольство Таиланда у себя на родине. В среднем на рассмотрение заявления требуется 20 дней. При одобрении заявки визу будут выдавать сначала на пять лет. При этом иностранцы могут рассчитывать на возможное продление срока ее действия на такой же срок.

Ранее в августе стало известно, что власти Таиланда разрешат иностранным путешественникам продлевать срок пребывания в стране. Указ вступит в силу 1 октября и будет действовать до 31 марта 2023 года. Таким образом, граждане свыше 50 государств, использующие для въезда в королевство визы и имеющие право находиться там до 30 дней, теперь смогут продлить срок пребывания до 45 дней. Это нововведение относится и к российским туристам.

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Фариза Бацазова
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