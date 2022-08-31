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Starbucks обвинили в расовой дискриминации из-за квот на «небелых» сотрудников

Акционер Starbucks подал в суд на сеть кофеен из-за квот на «небелых» сотрудников

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Национальный центр исследований государственной политики США (NCPPR), который также является акционером Starbucks, сообщил о подаче иска против генерального директора компании Говарда Шульца и других официальных лиц. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Представители центра утверждают, что политика Starbucks нарушает государственные и федеральные законы о гражданских правах. «Целью заявления является запрет должностным лицам и директорам Starbucks продолжать проводить политику расовой дискриминации и привлечь их к ответственности за вред, который эта политика нанесла акционерам», — уточняется в пресс-релизе.

Глава проекта Free Enterprise в рамках NCPPR Скотт Шепард рассказал, что компания установила определенные квоты на «небелых» сотрудников, которые, по его мнению, связаны с вознаграждением руководителей. Такое решение он счел «откровенной расовой дискриминацией».

В марте этого года глава Starbucks Кевин Джонсон заявил о приостановке деятельности компании на территории России. Данная мера была принята на фоне ситуации вокруг Украины.

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Варвара Кузьмина
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