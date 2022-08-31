«Самого татуированного отца в Британии» выгнали из магазина из-за внешности

Британца Кита Гордона обругали и выгнали из магазина при детях из-за его тату

Англичанина Кита Гордона, который прославился как «самый татуированный отец в Великобритании», выгнали из магазина из-за внешности. Соответствующую информацию приводит Daily Star.

66-летний житель Ромфорда рассказал, что во время недавней поездки в другой город сотрудник одной из торговых точек обругал его в присутствии семьи. «Я не мог поверить, что у него хватило наглости подойти и прокомментировать при моих детях, как я выгляжу. Это мое тело, мой выбор, и его поведение было дискриминационным во всех смыслах этого слова», — возмутился мужчина, отметив, что впоследствии написал жалобу и в качестве извинений получил от представителей супермаркета сертификат на сумму 20 фунтов стерлингов (примерно 1,4 тысячи рублей).

Отец троих детей пояснил, что сделал первую татуировку в 17 лет и с тех пор потратил на преображение десятки тысяч фунтов. Так, на данный момент его тело почти полностью покрыто рисунками, включая лицо, уши и кожу волосистой части головы. По словам британца, ему и ранее приходилось сталкиваться с неодобрительной реакцией окружающих. «Многие смотрят на меня мрачно или агрессивно, но я не понимаю почему, ведь это я так выгляжу, а не они. (...) Отличаться от других — значит иметь дело с негативными комментариями и невежественными людьми, но в целом мне нравится внимание», — заключил он.

В мае сообщалось, что канадскому шеф-повару и владельцу тату-салона Реми (фамилия не указана) пригрозили лишением родительских прав из-за его татуировок. Мужчина, известный в соцсетях под псевдонимом ephemeral_remy, рассказал, что стал получать негативные комментарии от пользователей относительно своего отцовства. Так, юзеры заявляли, что кулинар не имеет права воспитывать 13-летнего сына из-за модификаций внешнего вида. Известно, что канадец покрыл почти все тело чернилами, а также украсил его пирсингом, потратив на данные процедуры около семи миллионов рублей.