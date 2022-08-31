Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянам объяснили запрет на использование телефонов во время уроков

Роспотребнадзор объяснил запрет на телефоны во время школьных уроков нагрузкой на зрение

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Использование телефонов или других гаджетов с маленьким экраном может привести к нагрузке на органы зрения или же спровоцировать ухудшение осанки. Так запрет на использование мобильных телефонов во время уроков объяснили «Ленте.ру» в Роспотребнадзоре.

«СанПиН с требованием по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года. О введении каких-либо новых ограничений с 1 сентября 2022 года речи не идет», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что применение ограничений по отношению к российским школьникам, которым телефоны необходимы по медицинским показаниям, недопустимо. Таковым может являться мониторинг сахара в крови или сердечного ритма.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что использование смартфонов негативно влияет на здоровье детей. 31 августа в рамках общероссийского родительского собрания он также объявил, что использование мобильных телефонов на уроках в школах России с 1 сентября не допускается.

В апреле 2022 года Минпросвещения разработало рекомендации по организации образовательного процесса, в которых посоветовало ученикам сдавать телефоны перед входом в школу или класс.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
«Ичкерийский батальон» замечен при наступлении ВСУ на Херсон
Турист назвал дешевую еду главным достоянием Лондона и вызвал восхищение в сети
Назван способ получить максимальную скидку при покупке жилья
Регина Тодоренко поделилась советом по воспитанию детей
Кардиолог назвал сопровождающиеся замедленным пульсом опасные заболевания
Россиянам объяснили запрет на использование телефонов во время уроков
Захарова обвинила ряд стран в искажении роли СССР в победе над нацизмом
В США заметили самолет с новой ракетой
Стали известны подробности попытки наступления ВСУ на Херсон
Речь Шольца о будущем Европы назвали империалистической
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.