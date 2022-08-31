Россиянам объяснили запрет на использование телефонов во время уроков

Роспотребнадзор объяснил запрет на телефоны во время школьных уроков нагрузкой на зрение

Использование телефонов или других гаджетов с маленьким экраном может привести к нагрузке на органы зрения или же спровоцировать ухудшение осанки. Так запрет на использование мобильных телефонов во время уроков объяснили «Ленте.ру» в Роспотребнадзоре.

«СанПиН с требованием по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года. О введении каких-либо новых ограничений с 1 сентября 2022 года речи не идет», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что применение ограничений по отношению к российским школьникам, которым телефоны необходимы по медицинским показаниям, недопустимо. Таковым может являться мониторинг сахара в крови или сердечного ритма.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что использование смартфонов негативно влияет на здоровье детей. 31 августа в рамках общероссийского родительского собрания он также объявил, что использование мобильных телефонов на уроках в школах России с 1 сентября не допускается.

В апреле 2022 года Минпросвещения разработало рекомендации по организации образовательного процесса, в которых посоветовало ученикам сдавать телефоны перед входом в школу или класс.