Глава МИД Венгрии Сийярто назвал неприемлемой тренировочную миссию ВСУ на уровне ЕС

Глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым проведение тренировочной миссии для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на уровне Евросоюза (ЕС), сообщает издание Politico, передает ТАСС.

«[Этот вопрос] следует отнести к национальной компетенции. Я думаю, что этого не следует делать на уровне ЕС», — заявил министр иностранных дел.

Ранее британский наемник Джош Гриффитс, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), вернулся на родину и рассказал о своих ранениях, полученных при минометном обстреле и о том, как чуть не погиб в бою. Он отметил, что был награжден медалью когда находился в одной из украинских больниц. Сам наемник заявил, что не жалеет о своем решении отправится на Украину, отметив, что его отряд все еще находится там.